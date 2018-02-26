26 февраля – день памяти преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского
10:10, 26 февраля 2018Праздники
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Преподобный Евлогий, архиепископ Александрийский, был одним из просвещенных и деятельных иерархов VI века.
Вначале он был игуменом Богородичной обители Юстиниана в Антиохии, а затем избран на кафедру в Александрии, где и прослужил 27 лет.
Все годы своего управления святитель боролся против ересей. Преподобный Евлогий скончался в начале седьмого века.
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