26 февраля – день памяти преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского

10:10, 26 февраля 2018
Праздники
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Вначале он был игуменом Богородичной обители Юстиниана в Антиохии, а затем избран на кафедру в Александрии, где и прослужил 27 лет.

Все годы своего управления святитель боролся против ересей. Преподобный Евлогий скончался в начале седьмого века.

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