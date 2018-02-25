25 февраля Православная Церковь чтит память святителя Алексия

Святитель Алексий, в миру Елевферий, будущий митрополит Московский, родился в 1292 году в Москве в семье боярина Феодора Бяконта.

По преданию, на двенадцатом году жизни, задремав во время ловли птиц, он услышал слова: «Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этого дня мальчик стал стремиться к уединению и в пятнадцать лет решился стать монахом.

В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати лет. Среди известных подвижников этой обители были старец Геронтий и Стефан, брат святого Сергия Радонежского.

Митрополит Феогност предложил будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника.

В конце 1350 года владыка посвятил Алексия во епископа Владимирского, а после смерти митрополита четыре года спустя, он занял Московский престол. В 1356 году, во время поездки в Константинополь его митрополия была подтверждена официально патриархом Каллистом.

В 1357 году он, по преданию, предпринял поездку к ордынскому хану и исцелил его жену Тайдулу. После смерти великого князя Иоанна, святитель был регентом при малолетнем Дмитрии Донском и уделял большое внимание укреплению Русской Церкви.

Святитель Алексий прожил 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Он скончался в феврале 1378 года. Примерно через 50 лет святитель был прославлен в лике святых.

Тропарь

Яко апостолом сопрестольна, и врача предобра, и служителя благоприятна, к раце твоей честней притекающе, святителю Алексие, богомудре чудотворче, сошедшеся, любовию в память твою светло празднуем, в песнех и пениих радующеся и Христа славяще, таковую благодать тебе даровавшаго исцелений и граду твоему великое утверждение.

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