25 февраля Православная Церковь молитвенно чтит память святителя Мелетия Харьковского
Будущий святитель родился в ноябре 1784 года в селе Старые Санжары Полтавской губернии в семье купца Иоанна Леонтовича.
При крещении мальчика назвали Михаилом, в честь Архистратига Божьего. Род Леонтовичей принадлежал к дворянскому сословию, но дед и дядя будущего святителя были священниками. В 1808 году Михаил Леонтович успешно окончил Екатеринославскую духовную семинарию и как лучший ученик был направлен архиепископом Платоном в Петербургскую духовную академию.
В 1814 году, после окончания академии со степенью магистра богословия, он был оставлен в ней адъюнкт-профессором греческого языка. 11 марта 1817 года Михаила назначили секретарем учрежденного при академии строительного комитета, а 30 июля этого года в должности инспектора перевели в Киевскую духовную семинарию, где позднее он стал профессором церковной истории и греческого языка.
28 сентября 1819 года он стал первым инспектором открывшейся Киевской духовной академии. 11 февраля 1820 года, накануне дня памяти святителя Мелетия Антиохийского, Михаила постригли в монахи. Постриг совершал митрополит Евгений (Болховитинов). 22 февраля состоялось его рукоположение в иеродиакона, а 25 февраля — в иеромонаха. С 1821 года архимандрит Мелетий — ректор Могилевской духовной семинарии, с 1823 года — Псковской, а с 1824 — снова Могилевской семинарии.
В том же году он назначается ректором Киевской духовной академии. 21 октября 1824 года святитель хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, и назначен настоятелем Киевского Златоверхого Михайловского монастыря. 21 апреля 1828 года святитель Мелетий был переведен на самостоятельную Пермскую кафедру.
Здесь он написал «Ставленнический катехизис» для подготовки кандидатов в священство и стал известен своими беседами с раскольниками. 18 июня 1831 года преосвященный Мелетий был переведен в Иркутск. Четыре года жизни в Иркутске стали для него поистине крестным путем. Во время правления в Иркутской епархии святителя Мелетия произошли знаменательные события в истории православия в Сибири.
Была основана алтайская духовная миссия. Не без участия святителя Мелетия получили самостоятельность Томская, Енисейская и Камчатская епархии. Безмерные труды подорвали здоровье святителя, и в 1835 году он был переведен в Харьков, где он управлял епархией четыре года Блаженная кончина святителя последовала в ночь на 29 февраля 1840 года.
После принятия Святых Таин и слов «Ныне отпущаеши...» святитель осенил себя крестным знамением и со словами «Простите меня» отошел ко Господу. В 1948 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия гробница с мощами святителя Мелетия была перенесена из усыпальницы Покровского монастыря в Благовещенский кафедральный собор, где находится по настоящее время, являясь духовным прибежищем и молитвенным утешением верующих православных христиан.
21 февраля 1978 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил службу и акафист святителю Мелетию, архиепископу Харьковскому. Службу и акафист святому архипастырю составил покойный митрополит Харьковский Никодим (Руснак), а отредактировал Никодим (Ротов), митрополит Ленинградский.
Тропарь
Мира сего временная, яко преходящая уразумел еси, от юности постническое и многотрудное житие возлюбил еси, всеблаженне, иерархов славо и преподобных похвале, Предвечнаго Слова усердный благовестниче, сирых и неимущих крове и прибежище. Темже в молитвах пребывая, Христу утреневати прилежал еси и, Сего взыскуя, венец неувядаемый со всеми святыми стяжал еси, отче наш, святителю Мелетие, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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