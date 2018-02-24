24 февраля Церковь чтит память святого благоверного князя Всеволода Псковского

Святой благоверный князь Всеволод родился в 1092 году в Новгороде Великом в семье благоверного князя Мстислава.

В 1117 году, когда великий князь Владимир Мономах дал в удел Мстиславу Белгород Киевский, фактически сделав его своим соправителем, молодой Всеволод остался наместником отца на Новгородском княжении.

Князь Всеволод любил созидать храмы Божии, любил церковный и монашеский чин, давал им щедрую милостыню и чтил их, как братию Божию. Когда в 1127 году в Новгороде начался сильный голод, попечительный князь делил с народом свое имущество и утешал страждущих.

В 1132 году, по смерти святого великого князя Мстислава, Киевский князь Ярополк Владимирович, дядя Всеволода, следуя завещанию брата, перевел Всеволода в Переяслав Южный, считавшийся старшим после Киева городом. Но Юрий Долгорукий и Андрей Добрый, опасаясь, что Ярополк сделает Всеволода своим наследником, выступили против племянника.

Святой князь вернулся в Новгород, но его приняли с неудовольствием. Новгородцы считали, что князь был "вскормлен" ими и не должен был уходить от них. Князь в 1133 году предпринял победоносный поход на чудь и присоединил к новгородским владениям Юрьев.

Ярополк дал Всеволоду в управление Вышгород, но блаженный князь пробыл там недолго. Псковитяне прислали выборных в Вышгород с усердным прошением, чтобы он пошел к ним княжить: в то время в Пскове не было князя. Святой Всеволод согласился и пошел княжить в Псков.

Святой князь Всеволод княжил в Пскове один год с небольшим. Потом он тяжело заболел и скончался 11 февраля 1138 года, в четверг Сырной недели, в возрасте 46 лет. Тело блаженного князя Всеволода положили в церкви святого великомученика Димитрия Солунского. Меч же и щит князя поставлены были на его гробе, в похвалу и на утверждение города Пскова, где находятся и доныне в Троицком соборе.

27 ноября 1192 года были обретены мощи святого князя Всеволода и перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его придел. С тех пор при его гробнице начались исцеления.

Празднество ему установлено на соборе в 1549 году. 22 апреля 1834 года, в первый день Пасхи, святые мощи были торжественно перенесены в главный храм собора.

Тропарь

Из млада явился еси, Богомудре княже Гаврииле, Божественный сосуд, избран Богови, благочестием воспитан, веру непорочну соблюд и многи святыя церкви устроив, изгнание претерпел еси от своих, якоже и целомудрии прародители твои от брата убиение. С нимиже предстоя Святей Троице, молися, стране нашей сохраненной быти и всем нам спастися.

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