Сегодня день памяти преподобного Прохора Печерского

Преподобный Прохор Печерский родом был из Смоленска и принял пострижение в Киево-Печерском монастыре от игумена Иоанна в одиннадцатом веке.

Он был великий подвижник по строгому воздержанию, вместо хлеба употреблявший лебеду, за что получил прозвище "лебедника". При этом никто и никогда не видел его печальным.

При жизни святого на Русской земле наступил голод. Прохор стал еще усерднее собирать лебеду и готовить из нее свой "хлеб". Некоторые последовали его примеру, но не могли есть эту пищу из-за горечи. Прохор же раздавал свой хлеб из лебеды нуждающимся, и вкус его был лучше пшеничного.

При этом заметили особенность - хлеб был вкусным лишь тогда, когда его брали с благословения преподобного. Стало это известно игумену и братии, и слух о Прохоре разнесся повсюду. Через некоторое время не стало в Киеве соли, отчего народ сильно страдал.

Тогда преподобный, собрав золу из всех келий, начал раздавать ее нуждающимся, и по его молитвам зола становилась чистой солью. По проискам продавцов соли, которые рассчитывали на наживу, князь Святополк отобрал у Прохора его "запасы".

Когда их принесли на княжеский двор, все убедились, что это - обыкновенная зола. Но через три дня, когда Святополк приказал ее выбросить, а преподобный благословил людей брать из кучи, зола снова оказалась солью.

Чудо переродило жестокого и грубого князя: он стал усердным молитвенником, помирился с игуменом Печерского монастыря и очень уважал преподобного Прохора. Когда приблизилось время смерти святого, князь поспешил к нему, оставил дружину, хотя шла война, - получил его благословение и собственноручно отнес тело святого в пещеру. По возвращении, Святополк одержал победу над половцами.

Преподобный скончался в 1107 году, и был положен в Ближних пещерах.

Тропарь

Преподобне и чудотворче, отче Прохоре, препитавый во гладе алчущия хлебом от былия и солию от пепела, напитай и нас пищею духовною, моля Христа Бога о душах наших.

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