28 октября католики чтят святого Иуду Фаддея, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. К нему обращаются в наиболее тяжелых жизненных обстоятельствах и безнадежных делах.

Отец его - Алфей (Клеоп), брат святого Иосифа, Обручника Девы Марии, а мать - Мария Клеопова, близкая родственница Матери Божьей. Она была очень набожной женщиной, ее муж Клеоп был одним из тех, которые смело рассказывали о Христовом Воскресении. Именно ему вместе с другими верными учениками явился Иисус Христос дорогой в Эммаус.

Набожность родителей, а также близкое родство со святой семьей, а вслед за тем хороший пример из ее жизни послужили причиной того, что святой Фаддей отмечался чрезвычайными добродетелями. Когда пришло время апостольской деятельности Иисуса Христа, святой Иуда Фаддей стал его ревностным учеником. Будучи его близким родственником, никогда этим не кичился и называл себя рабом Христовым.

Св. Матфей, перечисляя имена двенадцати апостолов, называет Фаддея и его брата Иакова сыновей Алфея. А св. Марко, рассказывая, как Христос из сопровождающей его толпы выбрал двенадцать апостолов и называет их имена: Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Канания Иуда Искариот.

После Вознесения Христова святой Фаддей голосил слово Божие в Галилее, Самарии и Иудее, а позже в Аравии, Сирии, Месопотамии и Персии, а сам получил венец мученический в Суантре. Дата смерти св. Иуды Фаддея неизвестна.

Тело его перевезено в Рим и похоронено в Соборе св. Петра. В Латеринський Базилике, которая носит название Матери Церквей Христианских.

В часовне св. Павла висит прекрасный образ св. Иуды Фаддея, которого почитают в Риме как покровителя купцов.

Католический Медиа-Центр