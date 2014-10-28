28 октября православные христиане молятся перед иконой Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов»
Икона Божией Матери "Спорительница хлебов", написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия.
Этой иконой отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.
На этой иконе Божья Матерь изображена сидящей на облаках. Ее руки распахнуты для благословения. Внизу - сжатое поле, а на нем среди трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день празднования в октябре и назвал образ "Спорительница хлебов".
Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году, когда во всей России был голод из-за неурожая, а в Калужской области и на полях Шамординской обители хлеб родился.
В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, его послушник Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха и угрожал голод, но вскоре после того, как перед иконой "Спорительница хлебов" был отслужен молебен, пошел дождь и засуха прекратилась.
Тропарь
Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси и земли, благоутробно призираеши на любящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, и труждающихся во имя Его вечнаго ради спасения, и подаеши им вся обильно к наслаждению. Спорительнице сущи хлебов им, избавляя их всякия нужды и утеснения, и устрояя им, рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и жизнь вечную.
"УНИАН-Религии"
Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.