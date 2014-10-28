28 октября православные чтят память преподобномученика Лукина Антиохийского

Преподобномученик Лукиан, священник из Антиохии, родился в сирийском городе Самосате. В двенадцатилетнем возрасте он остался сиротой. Лукиан раздал имущество нищим, а сам пошел в город Эдессу к исповеднику Макарию, под руководством которого прилежно читал Священное Писание и учился подвижнической жизни.

За благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиан был поставлен пресвитером. В Антиохии святой Лукиан открыл школу, где собрал множество учеников и наставлял их книжной премудрости. Святой Лукиан занимался учеными трудами, исправлял текст Священного Писания, испорченный переписчиками и еретиками.

В гонение Диоклетиана святой Лукиан был схвачен по доносу еретиков и отправлен в темницу, где в течение 9 лет укреплял бывших с ним христиан в исповедничестве, убеждая их не бояться мучений и смерти.

От многих страшных пыток и голода святой Лукиан скончался в темнице. Перед смертью, желая причаститься Христовых Таин на праздник Богоявления, прикованный цепями к кровати мученик совершил Бескровную Жертву на своей груди, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились.

Тело святого мученика было брошено в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег. Верующие с честью похоронили многострадальное тело святого Лукиана.

Тропарь

Воздержанием постничества и мучения кровию ты, стяжав венец неувядаемый, священномучениче Лукиане, Антиохийская похвало, о нас моли Христа Бога, творящих святую память твою.

"УНИАН-Религии"

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