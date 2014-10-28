28 октября – память святителя Иоанна Суздальского

Святитель Иоанн, епископ Суздальский, еще в юности поступил в один из монастырей города Суздаля.

За добродетельную и смиренную жизнь святитель в 1350 году был поставлен первым епископом Суздальским и Нижегородским.

Однажды Суздальский князь Борис Константинович видел, как ангел сослужил святителю за Божественной литургией.

Святитель Иоанн известен своей любовью к беднякам и больным; за бедных он ходатайствовал перед князьями об уменьшении налогов, для больных устраивал богадельни и больницы. Святитель много заботился о просвещении христианской верой языческой мордвы.

После присоединения Суздаля к Московской митрополии святитель Иоанн принял схиму и ушел в Боголюбский монастырь. Там он жил уединенно и мирно скончался.

У гроба святителя засвидетельствованы многочисленные исцеления.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Суждалю пресветлый светильниче, святителем Богодухновенное удобрение, Иоанне премудре, учением твоим паству твою просветил еси; святителю блаженне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.