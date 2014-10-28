28 октября – память святителя Иоанна Суздальского
Святитель Иоанн, епископ Суздальский, еще в юности поступил в один из монастырей города Суздаля.
За добродетельную и смиренную жизнь святитель в 1350 году был поставлен первым епископом Суздальским и Нижегородским.
Однажды Суздальский князь Борис Константинович видел, как ангел сослужил святителю за Божественной литургией.
Святитель Иоанн известен своей любовью к беднякам и больным; за бедных он ходатайствовал перед князьями об уменьшении налогов, для больных устраивал богадельни и больницы. Святитель много заботился о просвещении христианской верой языческой мордвы.
После присоединения Суздаля к Московской митрополии святитель Иоанн принял схиму и ушел в Боголюбский монастырь. Там он жил уединенно и мирно скончался.
У гроба святителя засвидетельствованы многочисленные исцеления.
Тропарь
Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Суждалю пресветлый светильниче, святителем Богодухновенное удобрение, Иоанне премудре, учением твоим паству твою просветил еси; святителю блаженне, моли Христа Бога спастися душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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