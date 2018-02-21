21 февраля Церковь торжественно чтит память святого великомученика Феодора Стратилата

Феодор родился в городе Евхаит, в Малой Азии, и служил в императорской армии. Слава о его воинской доблести распространилась после того, как он убил змея, жившего недалеко от Евхаита.

По преданию, этот змей жил в провале на пустынном поле, которое находилось на север от города. Раз в день он выбирался оттуда и в этот момент его жертвой мог стать любой зверь или человек.

Насытившись, он возвращался в своё логово. Феодор никому не сообщил о своих намерениях и решил избавить город от этого чудовища. Юноша выступил против него со своим обычным вооружением. Придя на поле, ему захотелось отдохнуть в траве, но его разбудила престарелая христианка Евсевия. Евсевия, в доме которой были положены мощи Феодора Тирона, предостерегла его об опасности.

Феодор помолился, сел на своего коня, и вызвал змея на бой. После того, как змей выполз из подземного убежища, конь Феодора вскочил на него копытами и всадник поразил его. Жители города, которые видели змеиное тело, связывали подвиг с верой Феодора и удивлялись силе христианства.

За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, по-гречески «стратилатом», в городе Гераклее, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство.

В это время император Ликиний начал жестокое гонение на христиан. Он начал преследовать просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам.

Для этой цели в город прибыл император с восемью тысячами воинов, было привезено множество золотых и серебряных изваяний эллинских богов. Феодор попросил взять их на ночь для личного жертвоприношения, пообещав утром следующего дня поклониться богам прилюдно.

Ночью он разбил статуи богов, а части раздал нищим. На следующее утро императорский сотник Максентий открыл обман Феодора императору. Император был шокирован, а Феодор Стратилат пояснил свои поступки верой в Христа и неверием в языческих богов.

Ликиний был оскорблён и велел казнить непокорного военачальника. После этого святого подвергли многодневным пыткам, он был высечен, его жгли огнём и рвали железными когтями. Затем Феодора заточили в темницу и морили голодом в течение пяти дней, потом ослепили и распяли.

Согласно преданию, ночью к Феодору пришёл ангел, и воин стал невредим. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом.

Святой великомученик Феодор Стратилат пострадал за Христа в Ираклии 8 февраля 319 года.

Тропарь

Воинствословием истинным, страстотерпче, Небеснаго Царя воевода предобрый был еси, Феодоре: оружиями бо веры ополчился еси мудренно, и победил еси демонов полки, и победоносный явился еси страдалец. Темже тя верою ублажаем.

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