20 февраля Церковь чтит память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского (видео)

04:10, 20 февраля 2018
Праздники
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Добрый и благочестивый юноша Парфений занимался рыболовством, а вырученные деньги раздавал нищим.

С восемнадцатилетнего возраста именем Христовым молодой человек лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Мелитопольский епископ по имени Филипп дал ему образование и посвятил в сан пресвитера.

В 325 году, в царствование императора Константина Великого, архиепископ Кизический Ахиллий поставил его епископом города Лампсака, в котором было множество язычников. Святитель Парфений стал усердно распространять веру во Христа. Своим трудом и усердием он благоустроил свою паству.

Святой скончался мирно и был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им часовне.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

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