18 февраля - память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале 30-х годов XVII века в Подольском крае.

Он происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Родителями его были иерей Никита и Мария. Имя, данное святителю Феодосию при крещении, осталось неизвестным.

Юношей он вступил в духовное училище, так называемую Киево-Братскую коллегию, при Киевском Богоявленском монастыре. В годы обучения окончательно определилось призвание святого к иноческому подвигу. Свободное от занятий время он отдавал молитве, чтению Священного Писания и богомыслию.

После получения образования будущий святитель принял постриг в Киево-Печерской Лавре и был назван Феодосием в честь преподобного Феодосия Печерского. В 1664 году его назначили настоятелем знаменитого Киево-Выдубицкого монастыря.

Эта обитель незадолго до того находилась в руках униатов, приведших ее в полное разорение. Святой Феодосий с усердием принялся за дело, и, благодаря своей энергии и трудолюбию, быстро восстановил иноческую жизнь в Выдубицком монастыре. Когда епископ Лазарь был назначен местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, а сам оставался в Чернигове.

В этом звании святой Феодосий принимал деятельное участие во многих церковных событиях. В 1688 году святой Феодосий был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря на место скончавшегося архимандрита Иоанникия (Голятовского).

В 1692 году 11 сентября святой Феодосий был торжественно хиротонисан в Успенском Московском соборе Кремля в сан архиепископа Черниговского. Святой особенно заботился о духовном просвещении своей паствы. Святитель Феодосий поддерживал существование в Чернигове типографии, выпустившей многие печатные издания богослужебных книг.

При святителе Феодосии в Черниговской епархии замечается особый подъем и усиление иночества. Большое внимание святитель уделял духовенству и был строго разборчив в выборе кандидатов. Отличительными чертами личности святителя Феодосия были — снисходительность, миролюбие, строгая справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, не только православным, но и людям других исповеданий.

В 1696 году 5 февраля святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе. Прославление святителя Феодосия совершилось в сентябре 1896 года.

Тропарь

Преудобрен во архиереех, святителю Феодосие, был еси светило своему стаду, таже преставился еси в вечныя Обители. Умоли у Престола Царя Славы избавитися нам от находящих на ны зол и спастися душам нашим, святе, молитвами твоими.

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