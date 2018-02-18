18 февраля Церковь чтит память святой мученицы Агафии (видео)

Святая мученица Агафия была дочерью знатных и богатых родителей-христиан из города Палермо в Сицилии.

Во время гонения при императоре Декии мэр города Катаны услышал о богатстве и красоте Агафии и послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку.

В Катане святую поместили у одной богатой женщины, имевшей пятерых дочерей. Все они старались соблазнить святую Агафию нарядами, угощениями, развлечениями, убеждая ее принести жертву языческим богам, но святая не поддалась на их уловки.

На допросе святая мученица не склонилась ни на ласки, ни на уговоры и была подвергнута жестокому глумлению: ей терзали грудь железными когтями. В темнице страдалице явился святой апостол Петр и исцелил ее от ран.

Вновь приведенная на пытку святая Агафья изумила мэра тем, что грудь ее была невредима. Тогда ее опять стали мучить. В это время в городе началось землетрясение, во время которого погибло много людей из свиты градоправителя.

Перепуганные жители прибежали к нему с требованием прекратить пытки. Святую Агафию отправили обратно в темницу, где мученица мирно предала свой дух Богу.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Агафия, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

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