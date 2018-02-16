16 февраля Церковь чтит память святителя Симеона, епископа Полоцкого

Святитель Симеон был седьмым Полоцким епископом и первым епископом Тверской епархии.

Он происходил из рода князей Полоцких. Кафедра святого первоначально была в Полоцке, но враждебные нападения и распри литовских князей, убийство в 1263 году Полоцкого князя - его племянника, принудили переселиться в Тверь.

Блаженный Симеон был снисходителен и добр к обиженным и несчастным, внимателен к иноческому и священническому чину, и грозен для тех, кто оскорблял правду.

Святитель Симеон скончался в феврале 1289 года.

Тропарь

Правило веры, и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая: отче священноначальниче Симеоне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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