25 октября православные христиане почитают образ Пресвятой Богородицы «Иерусалимской»

Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, написана святым евангелистом Лукой в пятнадцатый год после Вознесения Господа в Гефсимании.

В 463 году образ был перенесен в Константинополь. Заступничеством Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы византийские войска отразили нападение скифов.

В 988 году икона была принесена в Корсунь, современный Херсонес, и подарена святому равноапостольному князю Владимиру. Когда новгородцы приняли христианство, то святой Владимир отправил им этот образ.

Иоанн Грозный в 1571 году перенес икону в Московский Успенский собор. Во время нашествия Наполеона в 1812 году подлинник исчез и заменен верным списком.

Тропарь

Твоего предстательства уверение и милосердия Твоего явление икона Иерусалимская нам, Владычице, показася пред нею же души наша в молитве изливаем и верою Тебе вопием: воззри, Милосердая, на люди Твоя, вся скорби наша и печали утоли, утешение благое в сердца наша низпосли и спасение вечное душам нашим, Пречистая, испроси.

"УНИАН-Религии"

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