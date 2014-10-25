25 октября – память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийском. На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах, старый воин ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце.

Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам. "Когда мое тело страдает, говорил святой Пров, - тогда душа моя исцеляется и оживляется".

Мучители долго издевались над святыми, а потом разрубили их тела на части.

Христиане тайно взяли останки мучеников и похоронили.

Тропарь

Святых мученик исправлением Небесныя силы преудивишася, яко в теле смертнем, безтелеснаго врага силою Креста, подвизавшеся добре, победиша невидимо, и молятся Господу помиловатися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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