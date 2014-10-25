25 октября – день памяти преподобного Космы Маиумского

Преподобный Косма, епископ Маиумский, автор канонов, был рoдом из Иерусалима. Он воспитывался родителями преподобного Иоанна Дамаскина вместе с их сыном и получил прекрасное образование.

Когда святой Косма достиг совершеннолетия, то поступил в одну из палестинских обителей, где прославился монашескими подвигами.

Во время гонения на святые иконы преподобный Косма вместе с преподобным Иоанном выступил в защиту Православия. Они написали много сочинений против иконоборцев. В 743 году Косма был поставлен епископом Маиумским.

Преставился он в глубокой старости в конце восьмого века и оставил после себя много канонов на праздничные дни и на богослужения Страстной седмицы.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереов богодухновенное удобрение, Космо премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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