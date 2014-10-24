24 октября Церковь празднует память святого Феофана, епископа Никейского
Преподобный Феофан исповедник, творец канонов, епископ Никейский, был младшим братом преподобного Феодора Начертанного. Братья получили отличное образование, особенно увлекались философией. Затем они удалились в лавру святого Саввы. Здесь преподобный Феофан был пострижен, а через несколько лет стал пресвитером.
Святые братья прославились как защитники иконопочитания. Они отважно исполнили поручение Иерусалимского Патриарха отправиться в Константинополь для обличения императора-борца Льва Армянина. Впоследствии они обличали и императоров-иконоборцев Михаила Балбу и Феофила.
Святым пришлось вынести заточение, голод, тяжкие муки. Император Феофил приказал раскаленными иглами написать на их лицах стихи, оскорблявшие славных исповедников, поэтому их и именуют "Начертанными". "Пиши, что хочешь, перед Страшным судом прочтешь свое писание", - говорили императору мужественные братья. Феодора посадили в темницу, где он и скончался, а Феофана отправили в ссылку.
С восстановлением иконопочитания преподобного Феофана вернули из ссылки и рукоположили во епископа Никейского.
Святитель написал около 150 канонов, в том числе прекрасный канон в защиту святых икон.
Скончался преподобный в мире около 850 года.
Тропарь
Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереов богодухновенное удобрение, Феофане премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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