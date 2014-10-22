Всеукраинский Совет Церквей: 26 октября - шаг к построению новой, мирной и процветающей Украины

Обращение

Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

по случаю выборов в Верховную раду Украины

Уважаемые соотечественники!

26 октября 2014 года состоятся выборы в Верховную Раду Украины. Перед новым составом парламента стоят чрезвычайно важные задачи обеспечить мир и территориальную целостность для Украины, содействовать реформам и восстановлению экономики.

Следует подчеркнуть, что после конституционной реформы на Верховную Раду ложится большая ответственность, ведь от парламента и созданной в нем большинства депутатов зависит формирование Правительства. Поэтому большая ответственность ложится и на каждого гражданина, ведь от нашего общего выбора зависит состав новой Верховной Рады.

Особо хотим подчеркнуть моральную составляющую выборов. Обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний, фальсификация итогов голосования является проявлением лжи, что является нарушением Божьих заповедей. Поэтому мы призываем кандидатов в депутаты и политические силы помнить об ответственности не только перед человеческим законом, но и перед Богом, Который видит все.

Дорогие избиратели! Мы призываем вас использовать время, оставшееся до дня голосования, для лучшего ознакомления с кандидатами и политическими партиями, чтобы в день голосования, 26 октября, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор. Не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания. Сделайте свой выбор честно и по совести.

Украина находится в сложном положении, выход из которого возможен благодаря стратегическому видению будущего, твердым и взвешенным шагам, единению усилий. Безответственность избирателей или избранных депутатами чревата углублением противоречий, большей кризисом и хаосом в государстве. Поэтому оценивайте кандидатов в депутаты и политические силы не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед ними задачами.

История доказала, что от голоса каждого из нас, от нашей воли творить добро и противостоять злу зависит многое. Осознанный, ответственный, честный выбор во время голосования 26 октября - еще один шаг к построению новой, мирной и процветающей Украины.

Желаем всем мудрости от Господа и призываем на добрые дела Божие благословение!

От имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций -

ФИЛАРЕТ,

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины,

очередной председатель в Всциро

22 октября 2014 г.