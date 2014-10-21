Папа Римский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем в ноябре

Папа Римский Франциск в ходе своего апостольского визита в Турцию в конце ноября встретится с президентом страны Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем, сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди.

Трехдневный визит понтифика в Турцию начнется 28 ноября, передает РИА «Новости». Программа откроется визитом в Анкару, где Папа Франциск сначала посетит мавзолей первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а затем в президентском дворце встретится с главой государства Эрдоганом. Кроме того, у Папы Римского запланирована аудиенция с премьер-министром Ахметом Давутоглу.

Во второй день своего апостольского визита в Турцию Франциск вылетит из Анкары в Стамбул, где посетит Софийский собор и Голубую мечеть. В этот же день Папа Римский прочтет проповедь в Соборе Святого Духа, который является кафедральным собором апостольского викариата Стамбула. На 29 ноября также запланирована частная встреча с Патриархом Варфоломеем.

В заключительный день поездки Папы Римского в соборе Святого Георгия состоится божественная литургия, затем Папа Франциск и Патриарх Варфоломей подпишут совместное заявление, после чего у них состоится совместный обед.

Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на вечер 30 ноября.