Папа Римский и председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ в Ватикане обсудили ситуацию в Украине

В Ватикане 17 октября Папа Римский Франциск и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП, митрополит Иларион рассказал о ситуации на востоке Украины, где погибли трое священнослужителей и около пятидесяти храмов подверглись полному или частичному разрушению. Председатель ОВЦС отметил вовлеченность Украинской Греко-Католической Церкви в политический конфликт.

Другой темой беседы стало трагическое положение христианского населения Ближнего Востока. Собеседники отметили необходимость консолидированных действий Церквей в деле защиты христиан в ближневосточном регионе. Председатель ОВЦС ознакомил Папу с инициативами РПЦ в данной сфере и поблагодарил Понтифика за миротворческие усилия.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты православно-католического взаимодействия.