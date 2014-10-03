Турчинов и Яценюк встретились с Всеукраинским Советом Церквей

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов и премьер-министр Украины Арсений Яценюк 3 октября встретились с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Встреча началась минутой молчания по воинам АТО и священникам, погибшим на Донбассе.

Председатель парламента подчеркнул, что восстановление Украины невозможно без восстановления власти. Началом этого является закон об очищении власти (люстрации), а также назначенные на 26 октября внеочередные выборы в Верховную Раду.

Александр Турчинов также выразил надежду, что следующий парламент станет “тем мощным фундаментом государственности и защиты интересов Украины, который будет принимать решения, которые обеспечат наше движение в Европу, движение вперед по пути, который благословляет Господь”.

При этом премьер-министр Арсений Яценюк выразил благодарность представителям Совета Церквей за их большую духовную работу: “В такие тяжелые времена для страны, когда проходит война... все уповают на Бога и все просят у Бога помощи. И то, каким образом вы помогаете, как молитесь, вселяете веру в украинцев, беспокоитесь об украинских гражданах и о стране в целом, - является самым важным. Люди хотят услышать ваше слово и услышать уверенность. И хочу вас искренне поблагодарить за ту большую духовную работу, которую вы делаете”.

Глава правительства отчитался о принятии решения и изменениях, которые удалось достичь после его последней встречи с религиозными лидерами.

Он отметил, что решением Кабмина начала создаваться капелланская служба в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, Пограничной службе: “Впервые за 23 года военные капелланы теперь идут напрямую к нашим солдатам, в наши воинские части и вместе с украинской армией молятся и защищают страну”.

Также Арсений Яценюк напомнил, что принят новый закон об образовании, который дает возможность Министерству образования лицензировать духовные учебные заведения: “Теперь дипломы, выдаваемые духовными учебными заведениями, имеют такой же статус, как и дипломы учебных заведений в целом по стране”.

В 5-6 классах средней школы введены предметы морально-духовного направления. “Важно, чтобы такой курс действительно проповедовал Слово Божие и учил детей, как надо вести себя, думать о своей стране, как надо совместно молиться и исполнять Божье Слово”, - подчеркнул премьер.

По экономическим вопросам Арсений Яценюк отметил, что кабмин принял распоряжение, которым на 50% снизил тариф на электроэнергию для религиозных организаций.

Глава правительства обратился к членам Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с просьбой помочь властям в поддержке людей, которые были вынуждены выехать из Донецкой и Луганской областей.

Руководители Церквей и религиозных организаций в своих выступлениях обратили внимание на необходимость упрощения ввоза и распределения гуманитарных грузов. Они поблагодарили правительство в уже решеных проблемах в сфере государственно-конфессиональных отношений и высказали свои предложения для дальнейшей работы.

По материалу Института религиозной свободы