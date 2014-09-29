Во Львове открылась Экуменическая социальная неделя «Ответственность христианина в современном обществе»

Сегодня во Львове открылась VII Экуменическая социальная неделя (ЭСН) «Ответственность христианина в современном обществе», которая продлится до 4 октября.

Как сообщили УНИАН организаторы, ЭСН является определяющим событием, что дает уникальную возможность для представителей различных сфер деятельности - церкви, власти, бизнеса, общественного сектора, образования, встретиться и совместно обсудить решение современных проблем.

В программе форума, в частности, международная конференция, фотовыставка, круглый стол, посвященный ответственности христианина, презентации книг, круглый стол для СМИ и мероприятия для социальных работников, визиты в социальные организации, мастер-классы, выставка-ярмарка социальных организаций.

Участие в VII ЭСН принимают директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, журналист, шеф-редактор интернет-издания «Левый берег» Соня Кошкина, советник президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины Марина Ставнийчук, вице-президент фонда Бредни Даниэль Шмидт, генеральный секретарь L'Oeuvre d'orient Губер где Габори (Франция).

Сегодня во Львовском городском совете состоялась презентация программы социального форума. Ее представила координатор VII Экуменической социальной недели Мария Кандыба, которая пояснила, чем вызвана тема нынешнего мероприятия.

«Этот год принес очень много изменений в нашей стране, и перед всеми нами встало много вызовов. Во время Экуменической социальной недели внимание будет акцентироваться на персональной ответственности человека, ведь каждый из нас приносит что-то очень важное в развитие страны, и для того нам нужно объединиться», - отметила Мария Кандыба.

Организаторами социальной недели выступили - Институт экуменических студий Украинского Католического Университета, Украинский национальный университет "Львовская Политехника", Львовский областной совет, Львовская областная государственная администрация, Львовский городской совет.