В Иордании проходит сессия международной Комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православными Церквями

16-22 сентября в Аммане (Иордания) проходит 13-я пленарная сессия совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православными Церквями.

Возглавляет сессию православный Патриарх Иерусалима Феофил III. Участие в сессиях принимают 60 человек - кардиналы, митрополиты, и владыки, священники, богословы, католические и православные миряне.

Сопредседателями пленарной сессии являются кардинал Курт Кох - Президент Папского Совета по Содействию Единству Христиан и митрополит Пергамонський, Иоанн Зизиулас, от Вселенского Патриархата.

17 сентября участники встречи посетили место крещения Христа на реке Иордан, где всех поздравил Иерусалимский Патриарх Феофил III. Во время первого пленарного заседания речь шла о 50-летии встречи Папы Павла VI и Патриарха Атенагораса в Иерусалиме и о недавней встрече Патриарха Варфоломея и Папы Франциска, после которой были сняты экскомуники между Римом и Константинополем, чтобы окончательно поставить конец всем войнам и религиозным убийствам, которые сегодня происходят во всем мире. Религия никогда не может быть оправданием или причиной войны и убийств, отметили в своих выступлениях председательствующие на сессии.

Все участники подчеркнули необходимость продолжать богословский диалог между Церквями, ибо это исполнение завета Христова “чтобы все были одно” (Ин. 17, 21).

Также предполагается короткая поездка к Мертвому Морю и встреча с королем Иордании, Абдулахом ІІ бин ал Гуссейном.

По материалам РИСУ