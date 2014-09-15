В Грузии и Турции будет работать совместная группа по религиозным вопросам.

Как сообщает "Грузия Онлайн", в связи с этим решением Католикос - Патриарх всея Грузии Илия II встретился в Патриархии с руководителем Департамента по религиозным вопросам Турции Мехмедом Гормезом.

Католикос - Патриарх всея Грузии отметил, что визит Мехмеда Гормеза имел хороший отклик, и все смотрят на эти отношения с надеждой.

«Я верю, что мы оправдаем чаяния тех, кто с надеждой смотрит на наши визиты», - отметил руководитель департамента по религиозным вопросам Турции.

В заявлении отмечено, что в ходе встречи 12 сентября стороны назвали состав межрелигиозной совместной группы Управления по религиозным делам Республики Турция и Грузинской Православной Церкви, идея создания которой зародилась у Католикоса - Патриарха всея Грузии в ходе визита в Турцию.