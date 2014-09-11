Духовные лидеры Украины и России совместно призывают прекратить насилие в Донбассе

Главы и представители церквей и религиозных организаций Украины и России выступили в поддержку усилий международного сообщества, “направленных на прекращения кровопролития, установлении в Украине мира с учетом общепризнанных в межгосударственных отношениях принципов”.

Об этом указано в Коммюнике, ставшем результатом откровенного диалога в ходе заседаний межконфессионального круглого стола, который состоялся в столице Норвегии 10-11 сентября, сообщает Институт религиозной свободы.

“Мы глубоко скорбим и молимся о всех пострадавших в ходе конфликта в Донецкой и Луганской областях как среди мирного населения, так и среди военных”, – отмечается в итоговом документе.

Делегаты конфессий из Украины и России констатировали, что, невзирая на наличие как общих, так и различных взглядов относительно причин, событий и последствий нынешнего кризиса, своей основной целью они определили свидетельство правды и служение достижению мира.

“Мы призываем каждого из участников конфликта ни при каких обстоятельствах не допускать действий, унижающих человеческое достоинство, не использовать пытки, не допускать похищения людей, в том числе с целью выкупа, а также противодействовать мародерству”, – подчеркивают религиозные лидеры Украины и России.

Представители церквей и религиозных организаций призывали всех верующих продолжать молитвы о мире в Украине и в меру возможного содействовать установлению мира.

“Как религиозные деятели мы особо обращаем внимание на необходимость соблюдения в зоне конфликта права на свободу совести. Насильственные действия в отношении духовенства и верующих, храмов и молитвенных зданий любой из действующих в Донецкой и Луганской областях конфессий недопустимы”, – говорится в Коммюнике, принятом в Осло.

В документе также отмечается, что гуманитарная помощь, направленная на облегчение страданий жителей Донбасса, вынужденных переселенцев и беженцев, должна предоставляться в соответствии с международными нормами.

Участники встречи из Украины и России выразили готовность “к продолжению диалога ради достижения взаимопонимания и укрепления братских отношений между нашими народами”.

Как сообщал ИРС, по инициативе Норвежского Библейского Общества и при поддержке Правительства Норвегии в Осло состоялся межконфессиональный круглый стол с участием религиозных лидеров Украины и России. Целью диалога было обсуждение сложившейся ситуации между церквями и верующими стран, а также поиска путей к примирению обоих народов.