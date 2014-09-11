В Норвегии религиозные лидеры Украины и России начали диалог о примирении между народами

Представителей церквей и религиозных организаций Украины и России встретились с целью диалога о нынешней ситуации в отношениях между двумя народами, поиска путей к примирению и прекращения вражды.

Открытие межконфессионального круглого стола состоялось 10 сентября 2014 года в конференц-зале отеля Radisson Blu Plaza в центре столицы Норвегии, сообщает Институт религиозной свободы.

“Мы пригласили вас не на политическое мероприятие, а на встречу религиозных деятелей. Мы очень надеемся, что выработанные на этой конференции решения помогут в умиротворении конфликта между двумя народами”, – отметил в своем приветственном слове к делегатам из Украины и России глава Норвежского Библейского Общества епископ Тор Сингсаас.

Правительство Норвегии финансово поддержало инициативу Норвежского Библейского Общества о проведении такой встречи с целью диалога и примирения между российским и украинским народами.

Госсекретарь МИД Норвегии Ханс Браттскар выразил надежду, что встреча религиозных лидеров Украины и России станет серьезным сигналом для руководителей стран и политиков о стремлении обоих народов к миру.

Дипломат отметил, что Норвегия с самого начала была обеспокоена насилием против граждан в Украине, начиная с октября 2013 года, а также последующими посягательствами на целостность и суверенитет Украинского государства. В этом плане диалог очень важен, чтобы исключить насилие и развивать добрососедские отношения.

“Мы собрались здесь как граждане двух стран. Но нам важно вести диалог не как граждане своих государств, а как священнослужители. Нам важно говорить друг с другом не с позиций правительств наших стран, а на основании истины и Божьей правды как служители Божьи”, – подчеркнул Патриарх Филарет, Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и нынешний председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Он отметил, что украинцы не хотят мира в оккупации и порабощении.

“Украинский народ за мир. Но нам нужен мир не любой ценой, а справедливый мир. Если мы будем говорить неправду, то мира не будет. Нужно говорить правду и находить между собой взаимопонимание, искать пути примирения наших народов и прекращения этой необъявленной войны”, – подытожил Патриарх.

Епископ Сергей Ряховский, глава Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), подчеркнул важность того, чтобы остановить кровопролития и насилия в результате вооруженного противостояния.

При этом он предостерег о вмешательстве церкви в политику, что является нарушением конституций и России, и Украины. “У служителей разных конфессий не должно быть искушения поправлять политиков. У каждого из правительств есть своя истина, а есть Божья истина. Есть ли истина в геополитике? Читая Евангелие, я этого не нахожу”, – отметил епископ Ряховский.

От имени организаторов Генеральный секретарь Норвежского Библейского Общества Ингеборг Монгстад-Квамменотметила, что целью встречи является стремление укрепить отношения между церквями и религиозными организациями Украины и России, между двумя странами и народами.

“Мы собрались здесь не как политики, а как религиозные лидеры. Наша цель сформировать атмосферу для такого диалога. Мы собрались здесь для диалога, а не для переговоров, поэтому каждый голос значим и должен быть услышан в атмосфере свободы высказывания и взаимоуважения друг ко другу”, – обратилась Генсекретарь НБО к делегатам.

Опытом межконфессиональных взаимоотношений и реформирования религиозного закондательства с участниками встречи поделилась Министр культуры Норвегии Тхорхилд Уидвей. По её убеждению, церковь и государство наиболее эффективно выполняют свою миссию в обществе на принципах отделения церкви и государства. По этим причинам с недавних пор Норвегия является мультирелигиозной и мультикультурной страной, отметила министр в своём выступлении.

Более подробно об истории церковно-государственных отношений в Норвегии рассказала епископ Церкви НорвегииХельга Хаугланд Бифуглейн, наибольшей конфессии в стране.

Также глава Христианского Совета Норвегии епископ Элс Бритт Нильсен отметила, что для прекращения насилия и эскалации конфликта очень важны усилия церквей.