Религиозные деятели Украины и России встретятся в Осло 9-12 сентября

С 9 по 12 сентября в Осло состоится Круглый стол «Украина-Россия: Встреча лидеров (уполномоченных представителей) церквей и религиозных организаций Российской Федерации и Украины».

Мероприятие организовано по приглашению Норвежского Библейского Общества при содействии Правительства Норвегии, сообщает Институт религиозной свободы.

С украинской стороны в Круглом столе примут участие главы и уполномоченные представители Церквей и религиозных организаций Украины, которые входят в состав Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В частности, Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (глава Совета), председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) митрополит Митрофан, епископ РКЦ в Украине Петр Мальчук. В составе делегации также пасторы протестантских христианских общин в Харькове и Славянске, представители Украинского Библейского Общества и общественной организации Институт религиозной свободы (всего 27 человек).

Как сообщает сайт ВСЦиРО, с российской стороны во встрече ожидается участие руководителей и представителей Католической Церкви в России, протестантских Церквей, иудейской и мусульманской общин.

В течение 10-11 сентября участники круглого стола смогут пообщаться с религиозными, государственными и общественными деятелями Норвегии, а также построить диалог между собой. Запланированы визиты в Парламент Норвегии и Нобелевский Комитет.

Главный акцент украинско-российского диалога планируется сделать на служении Церквей и религиозных организаций в условиях существующего конфликта, на свидетельстве правды, миротворческой роли религиозного сообщества.

Участники встречи выражают искреннюю благодарность Норвежскому Библейскому Обществу и Правительству Норвегии за помощь в организации и проведении Круглого стола.