Израильский лидер выдвинул идею создания Организации Объединенных религий, которую предлагает возглавить Папе Римскому

Идею создания Организации Объединенных религий выдвинул израильский лидер, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес во время встречи с Папой Франциском, которая состоялась в Ватикане 4 сентября. Перес предложил Папе возглавить такую организацию, «потому что ООН себя изжила». Об этом сообщает РИСУ ссылаясь на белорусскую службу "Радио Ватикан".

По мнению Шимона Переса, после неудач международной дипломатии речь идет о единственной возможности остановить расширение насилия, которое прикрывается религией.

«В прошлом большая часть войн была мотивирована идеей нации. Сегодня же войны прежде всего возникают на религиозной почве. Впервые в истории Святейший Отец уважается не только многими людьми, но также и различными религиями и их последователями», - сказал Шимон Перес.

Он отметил, что сегодня в мире возникают «сотни, а, может, даже и тысячи террористических группировок», которые хотят убивать «во имя» Бога. «Это - абсолютно новая война в сравнении с прошлым, как с технической точки зрения, так и по мотивации. Чтобы противостоять этой волне мы имеем Организацию Объединенных Наций. Однако, ничто не имеет такой эффективности, как проповеди Папы, который на одной площади св. Петра собирает полмиллиона человек», - сказал политик. Поэтому, по мнению Шимона Переса, сегодня в противовес ООН необходимо создать более действенную Организацию - ООН религий».

Комментируя аудиенцию Папы Римского для израильского лидера и его предложение о создании «Организации Объединенных религии», о. Ломбарди рассказал, что Папа Франциск с вниманием выслушал предложение Шимона Переса и пообещал поддержку со стороны дикастерии Римской Курии, не принимая, однако, на себя никаких личных обязательств.