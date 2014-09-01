Во Львове 29 сентября - 4 октября состоится VII Экуменическая социальная неделя

Седьмая Экуменическая социальная неделя состоится 29 сентября - 4 октября во Львове. "Ответственность христианина в современном обществе" - такую тему предложили обсудить организаторы VII Экуменической социальной недели (ЭСТ), сообщили в пресс-службе.

Участники Форума обсудят опыт становления ответственного гражданского общества. Во время дискуссий внимание остановят на ответственности журналистов, представителей социальных организаций и каждого гражданина во времена общественных трансформаций.

Представители духовенства вместе с мирянами будут дискутировать на тему социальной роли Церкви в период общественных перемен. Интегральной частью VII ЭСТ является также Академическая конференция «Наследие II Ватиканского Собора в духе Lumen gentium, Unitatis redintegratio и Orientalium Ecclesiarum». Особое внимание обращено на три декрета указанного собора Lumen gentium, Unitatis redintegratio и Orientalium Ecclesiarium, поскольку они имели исключительное значение для жизни Католической Церкви в целом и восточных католиков в частности.

Впервые во время ЭСТ состоится BarCamp на тему: «Инициативная молодежь: требование времени - потребность общества». Мероприятие будет направлено на то, чтобы помочь активным молодым людям получить организационные навыки и осознать собственное место и роль в гражданском обществе.

Программа также насыщена интересными культурно-художественными мероприятиями, среди которых фотовыставка, благотворительный гала-ужин, презентация книги, вечер духовной музыки и выставка-ярмарка.

Зарегистрироваться и посмотреть программу можно на сайте Экуменической социальной недели esweek.org.ua.

Также объявляется набор волонтеров для помощи в организации 7-й Экуменической социальной недели.