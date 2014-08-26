Синод Элладской Православной Церкви призвал Россию смягчить эмбарго в отношении Греции

Одним из вопросов, обсуждавшихся во время заседания Священного Синода Элладской Православной Церкви 25 августа, был текст письма Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает "Седмица.Ру" со ссылкой на греческое агентство церковных новостей "Ромфея" .

В послании Священный Синод Элладской Церкви обращается с просьбой к Патриарху Кириллу ходатайствовать перед правительством Российской Федерации о смягчении санкций против греческой сельскохозяйственной продукции (главным образом персиков), производители которой находятся в крайне тяжелом положении из-за экономического кризиса в Греции.