Еврейские лидеры возмущены геноцидом христиан в мире

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) и Российский еврейский конгресс (РЕК) обеспокоены положением христиан, которые ежедневно погибают за свое вероисповедание на Ближнем Востоке и в Африке.

Также представителей этих известных еврейских организаций чрезвычайно удивляет полное равнодушие к такой ситуации со стороны международных организаций.

Об этом заявил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Ранее газета New York Times опубликовала статью председателя ВЕК Рональда Лаудера, в которой автор, «как лидер еврейского народа, переживает за своих христианских братьев и сестер», призвал мировое сообщество объединиться и остановить «отвратительную волну насилия».

Юрий Каннер объясняет: «Президент ВЕК поднял этот вопрос, потому что евреи помнят, что происходило во время Второй мировой войны, - уничтожение евреев при полном молчании всего мирового сообщества. Сейчас то же самое происходит с христианами... Никто в мире не получается бороться за их права - это возмутило Рональда Лаудера».

По его словам, «религиозные чистки» христиан начались уже много лет назад при полном попустительстве мирового сообщества. «Миллиард христиан с безразличием смотрит, как их единоверцев уничтожают только за то, что они исповедуют другую религию. Нужно это прекратить», - заявил президент РЕК.

Сообщения, связанные с гонениями на христиан, в последние недели чаще всего приходят из Ирака. В результате действий радикальной группировки «Исламское государство» (ІДІЛ), которому на данный момент удалось взять под свой контроль значительные территории Ирака и Сирии, сотни тысяч христиан были вынуждены бежать из своих городов от боевиков. Остальные же подвергаются чрезвычайно жестокой расправе и казням.

blagovest-info.ru