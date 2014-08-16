Древние Восточные церкви и Всемирное англиканское сообщество подпишут совместный документ о Воплощении Иисуса Христа

Всемирное англиканское сообщество и Древние Восточные церкви подпишут совместный документ о понимании идеи Воплощения Сына Божья. О прорыве в богословском диалоге между англиканами и общинами Восточных церквей сообщили лондонский Anglican News Service и австрийский religion.ORF.at.

Председатели и секретари Международной комиссии по диалогу между этими общинами встретились на прошлой неделе в Бейруте для рассмотрения понимания идеи Воплощения, запечатленного в опубликованной в 2002 г. совместной декларации. В ней речь идет о двух природах Христа – божественной и человеческой – и их сочетании в Иисусе Христе.

Руководящий комитет отметил согласие сторон с текстом декларации, внеся небольшие дополнения. Тест и преамбула ожидают последнего обсуждения, которое состоится на пленарном заседании комиссии с 13 по 17 октября в Каире.

Согласно заявлению секретаря комиссии каноника Элисона Барнетт-Коуэна, согласие по фундаментальному теологическому вопросу о Воплощении означает «прорыв в диалоге после 1600 лет разрыва».

Членов комитета приняли глава Киликийского католикосата Апостольской Армянской Церкви Арам I и патриарх Сиро-Католической Церкви Игнатий Ефрем II.

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