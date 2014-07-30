Экуменический Автопоезд Мира и Единения выдвигается по Украине ради помощи беженцам с Востока и армии

29 июля в Киеве состоялась презентация будущего экуменического Автопоезда Мира и Единения, в котором представители многих религиозных организаций двинутся страной ради помощи беженцам с Востока и армии в регионах.

Как сообщает Рису, к этой акции присоединились не только представители гражданского сектора, но и разных религий. Организаторами выступили представители Отдела социального служения и благотворительности УПЦ Киевского Патриархата и благотворительного фонда УГКЦ «Каритас Украины». Кроме того, к инициативе присоединились активисты Духовного управления мусульман Украины и Собор независимых евангельских церквей Украины. От гражданского сектора на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре выступили лидер рок-группы «Гайдамаки» Ярема и один из известных писателей братьев Капрановых Виталий. Активную поддержку оказали активисты от общественного комитета «Наступ» и инициативной группы «Киев Восток Дети».

В рамках акции религиозные и общественные деятели посетят четыре города Украины, а именно Херсон, Николаев, Одессу и Днепропетровск, где проведут круглые столы по вопросам проблемы беженцев и военнослужащих, раздадут помощь детям переселенцев и вознесут совместные молитвы за мир в стране.

«Наша акция призвана оказать помощь вынужденным переселенцам с Востока, а также тем, кто остается в зоне АТО – как нашим бойцам, так и местным жителям. Назначение автопоезда – скоординировать, помочь, показать пример, показать технологию, как это делается, а также что и как можно сделать наиболее эффективно для пострадавших. Самое главное – это помочь беженцам социализироваться», – подчеркнул архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря).

Роль фонда «Каритас Украины» отметил глава Департамента соцслужения УГКЦ о. Андрей Нагирняк, рассказав о деятельности благотворительных центров в каждом регионе. По его словам, программа помощи охватывает постоянно 13 000 людей, а одна из последних акций – поставка более 100 000 литров питьевой воды в Краматорск и Славянск.

«Важно, что всех объединяет Церковь. Но должны помнить, что война закончится и нам нужно жить с тем, что Россия вложила деньги в пропаганду. Это не первый пример нашего сотрудничества с КП, это продолжение хорошей традиции. Мы хотим показать, что есть другие способы взаимодействия, и эта акция важна для того, чтобы показать, что между нами намного больше того, что объединяет, чем того, что разъединяет», – добавил он.

К призывам о восстановлении мира и активизации помощи присоединились представители мусульман и протестантов в лице заместителя муфтия ДУМУ Руфата Гафури и пастора церкви «Новая жизнь» Анатолия Калюжного.

Во время акции будут проведены круглые столы с ключевыми общественными деятелями, отметил и.о. главы Отдела соцслужения УПЦ КП о. Сергий Дмитриев. «Мы не хотим, чтобы была месть с той или другой стороны в адрес беженцев, когда люди разных политических взглядов сводят счеты. Конфликт вообще не нужен. Отдельно еще хотим поблагодарить журналистов за их сюжеты о помощи. Все началось с новостей и маленького буса с 4 тоннами помощи, а уже через неделю мы смогли отправить 50 тонн помощи на Восток благодаря тому, что люди узнали о нашей инициативе. Поэтому нужно объединяться и делать хорошие дела, закладывая фундамент на будущее», – заявил о. Сергий.

Автопоезд будет продолжаться с 31 июля до 5 августа, посетив Херсон, Николаев, Одессу и Днепропетровск.