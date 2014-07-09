Всеукраинский Совет Церквей: Допустить разделение Украины - грех перед Богом и будущими поколениями народа

Обращение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций относительно ситуации на Востоке Украины (принято на заседании ВСЦиРО 9 июля)

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в течение последних недель обращался со словами поддержки позиции Президента Украины П.А.Порошенко о мирном урегулировании вооруженного конфликта на Востоке Украины и выражал готовность посильно содействовать в реализации его мирного плана.

Однако, ситуация на Востоке Украины продолжает быть напряженной. В связи с последними событиями в регионе, обращаемся ко всем, кто незаконно держит в руках оружие, сложить его и прекратить кровопролитие.

Вновь подчеркиваем заявленную нами ранее позицию, что территориальная целостность Украины, независимость которой дарована нам Богом, является ценностью для нашего народа, а потому допустить её разделения мы не имеем права, потому что это грех перед Богом и будущими поколениями нашего народа.

Мы обращаемся ко всем людям доброй воли о всестороннем содействии скорейшему освобождению всех заложников, в том числе и священнослужителей, и еще раз призываем всех отказаться от такого рода способов борьбы, а мирными средствами урегулировать этот вооруженный конфликт.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осуждает любые религиозные преследования и дискриминацию верующих Донецкой и Луганской областей, а также захват церковных сооружений и других религиозных помещений и использования их в вооруженном конфликте, какими бы мотивами это не оправдывалось.

Мы подтверждаем нашу солидарность с людьми, которые пострадали от вооруженного конфликта, и призываем наших верных к деятельной помощи и делам милосердия нашим братьям и сестрам с Востока Украины.

Еще раз призываем всех наших верных к усиленным молитвам за мир и согласие в это сложное для нашей Родины время.

От имени ВСЦиРО, Председатель + Онуфрий Митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ, Местоблюститель Киевской Митрополичей кафедры