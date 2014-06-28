Делегация Вселенского патриархата едет в Ватикан на литургию в день памяти Святых апостолов Петра и Павла

Делегация Вселенского патриархата в этом году вновь прибудет в Рим на празднование памяти Святых апостолов Петра и Павла 29 июня, сообщает Радио Ватикана.

На этот раз делегацию возглавит митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас), вице-президент международной смешанной Комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквями.

28 июня делегация Константинопольской патриархии встретится с Папой Франциском, 26 июля они будут участвовать в праздничной литургии, за которой католические иерархи, в течение прошедшего года ставшие митрополитами-архиепископами, получат свои паллиумы.

С ответным визитом ватиканская делегация прибудет в Стамбул в конце ноября на празднование памяти Святого Андрея Первозванного (30 ноября).