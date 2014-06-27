В Киеве состоялось заседание секретариата Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

26 июня в помещении Украинского Библейского Общества в Киеве состоялось рабочее заседание секретариата Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, - межрелигиозного органа, в котором сегодня председательствует Украинская Православная Церковь.

По поручению Председателя ВСЦиРО Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, работу органа возглавил викарий Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви епископ Боярский Феодосий. В заседании также принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

Представители церквей и религиозных организаций обсудили состояние государственно-конфессиональных отношений, а также повестку дня ближайшего заседания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в котором примут участие главы конфессий.

В рамках заседания также состоялась дискуссия по ряду заявлений директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины В. В. Юшкевича, которые являются вмешательством во внутренние дела Украинской Православной Церкви и расцениваются как превышение должностных полномочий. Кроме того, такие заявления получили неоднозначную реакцию в религиозной среде Украины и негативную оценку профессиональных экспертов. Представители конфессий решили представить результаты дискуссии главам церквей и религиозных организаций.

В то же время Секретариат ВСЦиРО с одобрением воспринял предложение Президента Украины к церквям и религиозным организациям принять участие в реализации мирного плана в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 25 июня Петр Порошенко предложил священнослужителям поддержать людей, которые находятся в плену боевиков и способствовать налаживанию диалога для их освобождения. “Это служение Богу, на мой взгляд, в котором сегодня нуждается Украина, народ и заложники”, - подчеркнул Президент.

church.ua