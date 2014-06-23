Представители крупнейших религиозных конфессий призвали к миру в Украине

Во время Международного межконфессионального форума, который состоялся вчера в Харькове, представители крупнейших мировых конфессий приняли резолюцию, в которой подтвердили общее желание содействовать восстановлению мира в Украине.

Среди учасников форума - Архиепископ Иов Геча, г-н Киоичи Сугино, г-н Стейн Виллумстад, архиепископ Евстартий, Єпископ Станислав Широкорадюк, Митрополит Александр Драбинко, ученые и дипломаты из более чем 20 стран мира, а также специально приехавшие на мероприятие в Украину делегаты Всемирной организации "Религии за мир".

"Мы поддерживаем мирные инициативы президента Украины, Верховной Рады, правительства Украины и другие конструктивные предложения, направленные на остановку вооруженного противостояния на Востоке Украины", - сказано в документе. Участники события призывали религиозных лидеров мира молиться о мире в Украине и всеми доступными средствами влиять на политиков и общество с целью остановки кровопролития на украинской земле.

"Поддерживая единство, территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах, мы призываем все страны без исключения уважать их", - сказано в резолюции. Также участники Форума призвали всех, кто с нарушением законов Украины взял в руки оружие, сложить его и перейти к мирному политическому диалогу. В рамках мероприятия состоялась торжественная закладка капсулы Музея религий.

Организатор Форума, народный депутат Украины Александр Фельдман, отметил, что не случайно в этом году проведение мероприятия было перенесено в восточную часть страны.

"Для нас очень важно, чтобы в Украине опять воцарился мир и согласие. Мы всегда были и хотим оставаться примером межконфессионального понимания и толерантности – принципов, которыми мы жили на протяжении двадцати трех лет независимости", - резюмировал Фельдман.

Учитывая напряженную ситуацию в Украине, участники мероприятия приняли решение провести внеочередной Форум уже осенью этого года.

ТСН