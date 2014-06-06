Всеукраинский Совет Церквей сделал заявление относительно событий в Перевальном

С официальным заявлением, по поручению Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, обратился представитель председательствующего в ВСЦиРО управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний:

«Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выражает глубокую обеспокоенность попытками под любыми лозунгами разжечь в Крыму и других регионах Украины межконфессиональную вражду, втянуть Церкви и религиозные организации, духовенство в непосредственное силовое противостояние.

Всем известно различие во взглядах между религиозными конфессиями в Украине. Также и взаимные отношения между отдельными Церквями или их местными общинами не всегда лишены противоречий, в том числе в имущественных делах. Однако большим достижением украинского народа, религиозного сообщества в нашем государстве, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций является сохранение мира и межконфессионального взаимопонимания, налаживание между религиозными организациями деятельного и плодотворного сотрудничества в различных сферах, где это представляется возможным.

Мы хотим, чтобы эти достижения были сохранены, а межконфессиональное согласие способствовало достижению мира и согласия в Украине. Поэтому, учитывая трудные обстоятельства, в которых сейчас находится наша страна, мы считаем особенно опасными любые попытки насилия и самоуправства, с угрозами жизни духовенства и верующих, решения существующих межконфессиональных противоречий или имущественных конфликтов.

Убеждены, что противоречия должны решаться цивилизованным способом, на основе государственных законов и справедливости, путем диалога или на основании правомочных судебных решений. Насилие не решает проблем, а лишь порождает новые, ибо зло порождает большее зло.

Поэтому мы обращаемся к украинской власти, а также к действующей власти в Крыму, с призывом делать все возможное для недопущения силовых действий в межконфессиональных отношениях.

Также мы призываем всех наших верующих и сторонников не поддаваться на провокации, не принимать участия в силовых действиях в отношении приверженцев других конфессий, не способствовать разжиганию межконфессиональной вражды и уважать свободу вероисповедания каждого человека.

Мы осуждаем любые попытки решать межконфессиональные и межрелигиозные конфликты с применением насилия и отрицанием права на свободное исповедание своей веры.

Мы осознаем, что существуют деструктивные силы, заинтересованные в углублении кризиса в Украине, в разжигании еще большего противостояния, во включении в него религиозного фактора. Совместными усилиями нам удавалось сохранять в Украине межконфессиональный мир, останавливать провокации. Надеемся, что так будет и впредь».