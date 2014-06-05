Патриарх Варфоломей и Папа Римский договорились встретиться в Никее в 2025 (!) году

Пресс-центр Ватикана считает «хорошей идеей» возможную экуменическую встречу Папы Франциска и Патриарха Варфоломея в 2025 г. в Никее. Выступая перед СМИ, пресс-секретарь Святого Престола Федерико Ломбарди заявил: «Это прекрасное предложение о встрече, сделанное Патриархом Варфоломеем, равно как и его предложение отметить на встрече 50-летний юбилей союза между Павлом VI и Патриархом Афинагором», цитирует InfoCatólica слова Ломбарди.

И Папа Римский и Патриарх Константинопольский смотрят в будущее с большим оптимизмом.

Информация о возможной встрече глав Римско-католической и Константинопольской Православной Церквей распространилась после визита Папы Франциска в Святую Землю 24-26 мая и его общения с Патриархом Варфоломеем.

Пресс-секретарь Ватикана пояснил, что на сегодняшний день никаких деталей не обговаривалось. Патриарх предложил, Папа поддержал предложение, «это все, о чем они договорились», заявил Ломбарди.

Встреча в Никее в 2025 г. призвана подчеркнуть актуальность решений I Вселенского Собора, прошедшего в 325 г.

Седмица.Ru