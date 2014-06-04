В РПЦ считают, что действия УГКЦ вредят православно-католическому диалогу

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что действия Украинской Греко-Католической Церкви вредят православно-католическому диалогу.

Как сообщает служба коммуникации ОВЦС, такое мнение он высказал на IV Европейском православно-католическом форуме, который проходит в эти дни в Минске.

В частности, говоря о ситуации на Востоке Украины, владыка отметил: "В ходе политического противостояния продолжают гибнуть люди, на улицах и площадях не утихает стрельба. Народ остается глубоко разделенным не только по своим политическим предпочтениям, но и по религиозному признаку".

"Очень деструктивную роль в формировании такой ситуации сыграли греко-католики. Высказывания их верховного архиепископа, иерархов и священнослужителей, крайне политизированная позиция весьма способствовали поляризации общества, углублению того конфликта, который уже привел к многочисленным жертвам", - считает митрополит Иларион.

По его мнению "униаты отчетливо ассоциировали себя с одной из борющихся сил".

"Агрессивные высказывания униатов, действия, направленные на подрыв канонического Православия, активные контакты с раскольниками, стремление разделить единую многонациональную Русскую Православную Церковь нанесли огромный урон не только Украине и ее жителям, но и православно-католическому диалогу. Все это отбросило нас далеко назад, напомнив о тех временах, когда православные и католики воспринимали друг друга не как союзников, а как соперников", - подчеркнул председатель ОВЦС.

"Сегодня вновь со всей очевидностью открывается то, о чем православные всегда знали — уния была и, к сожалению, остается спецпроектом Католической Церкви, направленным на подрыв канонического Православия...

Я пользуюсь этой трибуной, чтобы обратиться ко всем нашим партнерам по православно-католическому диалогу с призывом сделать все возможное, чтобы остудить «горячие головы» в униатской среде, остановить действия греко-католиков по углублению кризиса на Украине", - призвал митрополит Иларион.

"Очень хотелось бы, чтобы наши труды способствовали умирению вражды и укреплению православно-католического взаимодействия перед лицом тех новых вызовов, которые стоят перед нами", - заключил иерарх РПЦ.