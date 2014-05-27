Папа Римский поцеловал руку Вселенского патриарха Варфоломея

Греческие агентства церковных новостей "Ромфея" и "Амен" восторженно обсуждают эпизод встречи Римского Папы с Константинопольским Патриархом в храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме, во время которой Папа Франциск поцеловал руку Патриарха Варфоломея.

По словам очевидцев, Константинопольский Патриарх «почувствовал замешательство, не успев убрать руку до поцелуя, и вежливо ответил крестообразным лобызанием».

Комментаторы рассматривают этот жест как очередное внешнее проявление смирения со стороны Папы Франциска и вспоминают, как 14 декабря 1975 г. Римский Папа Павел VI упал в ноги Халкидонскому митрополиту Мелитону (Хатзису). Это произошло тогда во время Мессы в Сикстинскойкапелле в Ватикане, после объявления об учреждении комиссии по связям между Восточной и Западной Церквями.

Седмица