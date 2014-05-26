Папа Франциск и Патриарх Варфоломей И в Иерусалиме подписали Совместную декларацию о следования к единству

В ознаменование 50-летия исторического объятия между Папой Павлом VI и Патриархом Константинопольским Афинагором впервые в истории христианства все Церкви Святой Земли прославляли Бога вместе.

«Мы призываем христиан, верующих всех религиозных традиций и всех людей доброй воли признать безотлагательность этого часа, который побуждает нас искать примирения и единства человеческой семьи при полном уважении законных различий, ради блага всего человечества и будущих поколений»: это цитата из Совместной декларации Папы Франциска и Патриарха Варфоломея, подписанной 25 мая в завершение их личной встречи. Всецело осознавая, что цель полного единства не достигнута, первоиерархи просят всех христиан «идти вместе к единству», стремясь при этом к подлинному диалогу с иудаизмом, исламом и другими религиозными традициями.

Папа и Патриарх обязались сотрудничать на служении всему человечеству, в особенности защищая достоинство человека на всех этапах его жизни и святость семьи, основанной на браке. Признавая необходимость решать такие проблемы, как голод, нищета, неграмотность, несправедливое распределение благ, Папа Франциск и Патриарх Варфоломей пишут о своем долге «созидать вместе справедливое, человечное общество, в котором никто не чувствует себя исключенным или вытесненным».

В храме Воскресения, больше известном как храм Гроба Господня, Папу и иерархов разных конфессий встретили предстоятели греко-православной, францисканской и армянской общин.

«В благочестивом безмолвии пребудем у пустого гроба, чтобы вновь увидеть величие нашего христианского призвания: мы – люди воскресения, а не смерти».

Именно на этом месте мы призваны осознать нашу жизнь, перипетии наших Церквей и всего мира в свете Пасхального утра:

«Каждую рану, каждое страдание, каждую боль Добрый Пастырь возложил на Свои плечи, принося Себя в жертву и открыв Своим пожертвованием переход к вечной жизни. Его открытые язвы – это ход, через который на мир изливается поток Его милосердия».

«Не позволим украсть у нас основания нашей надежды», - сказал Папа Франциск:

«Не будем лишать мир радостной вести о Воскресении! Не будем глухи к мощному призыву к единству, раздающемуся как раз из этого места, в словах Того, Кто, воскреснув, всех зовет стать Его братьями».

«Конечно, мы не можем отрицать, - признал Папа Франциск, - что разделения существуют до сих пор между нами, учениками Иисуса», и «в этой святыне настоящая драма чувствуется с еще большей болью». Но разногласия – добавил Папа - не должны нас пугать и останавливать наш путь.

«Нужно верить, что так же, как камень был отодвинут от гроба, можно отодвинуть все преграды, до сих пор мешающие полному общению между нами».

Папа предложил найти «такую форму осуществления служения Римского епископа, которая бы, в соответствии с его миссией, открылась новой обстановке и смогла быть в сегодняшнем контексте всеобще признанным служением любви и единства».

Папа Франциск упомянул о ситуации на Ближнем Востоке, обо всех людях планеты, страдающих от войн, от бедности и голода, и о гонимых христианах.

«Когда христиане разных конфессий оказываются в страданиях вместе, рядом, помогая друг другу с братской любовью, то осуществляется экуменизм страдания, экуменизм крови. Он обладает особой действенностью не только для своего контекста, но и, в силу общения святых, для всей Церкви. Те, кто убивает из ненависти к вере, кто преследует христиан, не спрашивают у них, православные они или католики: это христиане, а христианская кровь – одна и та же».

Слова Патриарха Варфоломея во время экуменического богослужения были созвучны сказанному Папой. «Эта гробница, - сказал предстоятель Православной Церкви Константинопольского Патриархата, - излучает послание мужества, надежды и жизни». Пустой гроб обозначает победу над смертью и над злом, и поэтому мы не должны опасаться ни смерти, ни зла, зная, что историю нельзя запрограммировать. «Любые попытки современного человечества, - подчеркнул Патриарх Варфоломей, - направленные на автономное, без Бога, созидание своего будущего, - это пустая самонадеянность». Патриарх призвал преодолеть самый распространенный страх современности – страх перед другим, перед иным, перед тем, кто верует иначе. Он привел в пример встречу Павла VI и Афинагора, которая «прогнала страх, разделявший две Церкви целое тысячелетие», и "превратила страх в любовь". Это – единственный путь к тому, «дабы все были едино», сказал в заключение Патриарх Варфоломей I.

Радио Ватикан