Обращение Всеукраинского Совета Церквей к народу Украины о выборах Президента Украины

ОБРАЩЕНИЕ

Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

к народу Украины о выборах Президента Украины

Уважаемые сограждане!

Украинское государство сегодня переживает кардинальные изменения: несмотря на многочисленные вызовы, наше общество получило уникальный шанс строить своё будущее на демократических началах, преодолевая собственное безразличие и отвергая коррупционное наследие.

После многотысячных протестов на Майдане Независимости в Киеве и во многих городах по всей Украине против произвола и безнаказанности власти, репрессий и ущемлений гражданских прав, вновь только Украинский народ получил право определить дальнейшую судьбу нашего государства. И это право может быть реализовано, прежде всего, во время прямых и всенародных выборов Президента Украины.

Призываем каждого выполнить свой гражданский долг – прийти 25 мая 2014 года на свой избирательный участок и принять участие в избрании нового главы Украинского государства!

В этот день таким образом каждый из нас может защитить Украину и позаботиться о ее безопасности и мире, поскольку наше государство нуждается во всенародном избранном Президенте Украины с определенной Конституцией полнотой государственной власти и кредитом общественного доверия.

Учитывая это, категорически неприемлемо препятствование этому мирному процессу по какой-либо причине. Кто будет так поступать, подпадет под тяжелую вину перед Богом и перед украинским народом.

Пусть каждый, осознавая свою ответственность перед Богом, законом и грядущими поколениями, голосует честно и рассудительно, не продавая свой голос и свое Отечество за призрачные обещания или коварные дары.

Так же и кандидаты, и все политические силы, и органы государственной власти должны не допускать грязной агитации и подкупов, применения административного ресурса и манипуляций в СМИ, фальсификации голосования и подсчета его результатов. Только честные и прозрачные выборы смогут гарантировать полноту доверия украинского общества и международного сообщества к новому Президенту Украины, что крайне необходимо для преодоления вызовов нынешнего времени.

В эти дни каждому верующему человеку особенно важно возвышать ежедневные молитвы за честный и законный избирательный процесс, мир в нашем государстве, целостность и суверенитет Украины!

Принято 15 мая 2014 года в Киеве на заседании Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.