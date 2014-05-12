Коптский патриарх предлагает Папе Римскому принять единую дату празднования Пасхи во всех христианских церквях
Патриарх монофизитской Коптской Церкви Феодор II направил письмо Папе Римскому Франциску по случаю первой годовщины их встречи в Ватикане, в котором помимо прочего предлагает главе Католической Церкви принять единую дату празднования Пасхи Христовой во всех христианских церквях, сообщает Портал-Кредо.Ru.
Представитель Коптской Церкви заявил, что письмо Патриарха Феодора II, адресованное Папе Франциску, было передано в Ватикан через папского нунция в Египте Пауля Гобеля (Paul Gobel), который 6 мая был принят в Коптской патриархии.
Папский представитель, в свою очередь, передал Патриарху Феодору II приглашение прислать представителя Коптской Церкви на предстоящую Ассамблею Синода католических епископов, проведение которой планируется в октябре. Она будет посвящена теме семьи.
За унификацию даты празднования Воскресения Христова выступают многие христиане в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где сосуществуют рядом различные христианские общины — православные, католические, дохалкидонские, — и у каждой из них существует своя традиция исчисления Пасхи, основанная у одних на юлианском календаре, а у других — на григорианском.