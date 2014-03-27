Папа Римский и Вселенский патриарх Варфоломей в мае встретятся в Иерусалиме

Папа Римский Франциск и предстоятель Константинопольской православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей встретятся в мае в Иерусалиме, где совершат совместную молитву о единстве христиан и сохранении христианского присутствия на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал официальный представитель Ватикана, префект Конгрегации по делам восточных Церквей аргентинский кардинал Леонардо Сандри.

"Через 50 лет после исторической встречи в Иерусалиме между Папой Павлом VI и Вселенским Патриархом Афинагором там же встретятся Папа Франциск и патриарх Варфоломей", - отметил кардинал. По его мнению, на встрече будут также присутствовать представители других христианских Церквей, в том числе, Армянской апостольской, а также Элладской и Русской православных церквей.

"Конечно, визит Папы Франциска в Иерусалим и его встреча с патриархом Варфоломеем станет поводом для совместной молитвы за единство христиан", — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Папа Франциск совершит с 24 по 26 мая путешествие на Святую землю, в ходе которого, в частности, посетит Иерусалим.