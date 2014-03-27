Христиане, мусульмане и иудеи Украины и России проведут Акцию согласия и молитвы

Исполнительный комитет Марша мира и согласия мировых и традиционных религий "Путь к Истокам" обратился ко всем неравнодушным к судьбе общества с просьбой поддержать недельную Акции согласия и молитвы.

Инициатива возникла в связи с радикальными переменами в отношениях между Украиной и Россией. Представители мировых религий, для которых эти страны родные, выступили с миротворческой инициативой, призвав всех "в этот ответственный момент истории молиться и просить Всевышнего об умиротворении", сообщает Regions.ru.

"Мы не можем указывать руководству двух наших стран, что для этого надо делать, но мы просим Всевышнего о том, чтобы Он дал силы и возможности нашим политическим лидерам осуществлять общественные реформы, не выходя за рамки мирного переговорного процесса. Мы свято верим в созидающую силу молитвы, произнесенной на разных языках в соответствии с той или иной формой религиозной культуры", ‒ заявили в ходе пресс-конференции в Москве представители исполкома Марша мира и согласия.

В пресс-релизе, который цитирует украинский портал "Ислам для всех", представители традиционных религий обратились ко всем неравнодушным к судьбе общества с просьбой поддержать инициативу, в рамках которой предлагается проведение недельной Акции согласия и молитвы.

Акция предусматривает всероссийские и всеукраинские молитвы христиан, мусульман и иудеев в храмах, мечетях и синагогах "за мудрое и мирное разрешение всех конфликтов" под совместным руководством духовных лидеров России и Украины.

Кроме того, в рамках акции пройдет международный музыкальный марафон "Музыка как молитва", в котором прозвучат авторские музыкальные произведения, чередуемые высказываниями духовных лидеров и представителей творческой интеллигенции.

Кульминацией Акции согласия станет проведение в период с 11 июня по 12 августа 2014 года молитвенно-покаянного Марша мира и согласия, который пройдет благодаря инициативе МИД Казахстана при информационной поддержке Ростуризма, Минкультуры РФ, Россотрудничества, мэрии Москвы, руководства Республики Татарстан, а также РПЦ, главного раввина России и Совета муфтиев России.

Маршрут Марша проляжет через Астану, Казань, Москву, Киев, Умань, Одессу, Измаил, Констанцу, Софию, Салоники. Организаторы планируют по возможности завершить его в Иерусалиме.