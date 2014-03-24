Обращение Совета Церквей о нормализации общественно-политической ситуации в Украине

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, с целью быстрого и мирного разрешения существующих внутренних и внешних вызовов, для нормализации общественно-политической ситуации в Украине:

1. Еще раз подчеркивает свою приверженность исключительно мирному и правовому урегулированию ситуации в Украине и подтверждает принципы, изложенные в «Обращении руководителей Церквей и религиозных организаций к своим верным и всем людям доброй воли в связи с общественно-политической ситуацией в Украине» от 10 декабря 2013 г., в «Обращении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по случаю Дня Соборности и Свободы Украины» от 22 января 2014 г., в Коммюнике экстренного заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций от 22 января 2014 г., «Заявлении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по результатам встречи с Президентом и оппозицией» от 25 января 2014 г., «Заявлении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по итогам встречи с руководством Верховной Рады Украины» от 26 февраля 2014 г. и в «Заявлении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в связи с решением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года» от 2 марта 2014 г.

2. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций положительно оценивает факт стабилизации внутренней ситуации в стране, действия действующей власти для её достижения и еще раз призывает всех граждан нашего государства отложить избыточную эмоциональность и добросовестно выполнять свои служебные и гражданские обязанности, строго придерживаясь действующего украинского законодательства, а служащих всех видов, дополнительно – нравственного долга соблюдать данную вами присягу. Это особенно важно, учитывая внешние угрозы для территориальной целостности Украины в границах, определенных действующей Конституции Украины.

3. Мы призываем власти и население Украины к срочному упорядочиванию, согласно законам нашего Государства, обращения с оружием и его владения. Законные санкции за нарушение этих норм должны быть безусловно применены к каждому нарушителю, независимо от заслуг и мотивации незаконного владения оружием. Ведь речь идет о явной угрозе высшим ценностям: человеческой жизни и здоровью и национальной безопасности Отечества. Для тех, кто чувствует побуждение и готов защищать Родину, согласно своим религиозным и общественными убеждениями с оружием в руках, на данный момент есть все законные способы для реализации этого благородного призвания.

Мы убеждены, что дальнейшие консолидированные действия власти и граждан на основании вышеуказанных принципов и соблюдения основополагающих прав человека и гражданина будут способствовать национальной солидарности всего народа Украины, укреплению конституционного порядка, выхода нашего государства из кризиса в межгосударственных отношениях с Российской Федерацией и сохранению территориальной целостности нашей Родины – Украины.

+ ОНУФРИЙ

Председатель ВСЦиРО,

Митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ (МП),

Местоблюститель Киевской Митрополии кафедры

Украинской Православной Церкви

24 марта 2014 г