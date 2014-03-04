Совет Церквей подтвердил легитимность новой украинской власти и осудил агрессию России

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал власти России отказаться от военного и иного вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом говорится в Заявлении, подписанном Председателем ВСЦиРО, Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры УПЦ (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

"Российские чиновники должны осознать свою ответственность перед Богом и перед человечеством за возможные непоправимые последствия военного конфликта на украинской земле", – говорится в заявлении.

Всеукраинский Совет Церквей еще раз заявил о "признании легитимными сформированных Верховной Радой Украины органов государственной власти и назначенных Председателем Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины А. Турчиновым и Правительством Украины должностных лиц".

По убеждению иерархов украинских Церквей, "введение военных сил другого государства на территорию Украины является угрозой не только для нашей страны, но и для мира и спокойствия на Европейском континенте в целом".

"Граждане Украины не желают разжигания вражды. Мы хотим и в дальнейшем строить с Россией братские отношения как суверенное, независимое государство", – отмечает Совет Церквей.

ВСЦиРО обращается к международному сообществу с просьбой "сделать все возможное для сохранения мира в Украине и сохранение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Украинского государства".

Главы украинских конфессий заявили, что "подрыв мира и стабильности в Украине угрожает разрушением всей современной системы мировой безопасности". Поэтому следует принять все меры, чтобы в Украине вследствие введения иностранных войск не разгорелась война.

Церкви и религиозные общины Украины выразили поддержку украинскому народу и призвали всех к усиленной молитве за нашу Родину.

Как сообщал ИРС, накануне главы украинских Церквей в совместном заявлении подтвердили, что в Украине "нет притеснений по признаку языка, нации, вероисповедания". По их убеждению, все попытки российской пропаганды представить события в Украине как "фашистский переворот" и "победу экстремистов" абсолютно не соответствуют действительности.

Институт религиозной свободы