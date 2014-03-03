Заявление Всеукраинского Совета Церквей по поводу решения России о военном вторжении в Украину

ЗАЯВЛЕНИЕ

Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

в связи с решением Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации от 1 марта 2014 года

1 марта 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента России дал согласие на применение российских войск в Украине. Введение военных сил другого государства на территорию Украины является угрозой не только для нашей страны, но и для мира и спокойствия на Европейском континенте в целом.

Мы призываем власти России отказаться от военного и иного, не предусмотренного международным правом и двусторонними соглашениями вмешательства во внутренние дела Украины. Российские власти должны осознать свою ответственность перед Богом и перед человечеством за возможные непоправимые последствия военного конфликта на украинской земле.

Украинский народ имеет дружеские, братские чувства к русскому народу. Граждане Украины не желают разжигания вражды. Мы хотим и в дальнейшем строить с Россией братские отношения как суверенное, независимое государство.

Еще раз подтверждаем признание легитимными сформированных Верховной Радой Украины органов государственной власти и назначенных Председателем Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины А. Турчиновым и Правительством Украины должностных лиц.

Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой сделать все возможное для сохранения мира в Украине и сохранения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Украинского государства. Подрыв мира и стабильности в Украине грозит разрушить всю современную систему мировой безопасности. Поэтому следует принять все меры, чтобы в Украине вследствие введения иностранных войск не разгорелась война.

Церкви и религиозные общины Украины – с украинским народом. Призываем всех к усиленной молитве за нашу Родину.

Пусть Господь хранит всех нас!

+ Онуфрий

Председатель ВСЦиРО,

Митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ,

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры